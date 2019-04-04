Son Dakika Haberleri: Altay'da Karafırtınalar Tepkili

Altay'da Karafırtınalar Tepkili

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de zorlu Abalı Denizlispor deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 3-3'lük beraberliğe razı olan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi.

Altay'da Karafırtınalar Tepkili, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de zorlu Abalı Denizlispor deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 3-3'lük beraberliğe razı olan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. 90 dakika sonunda 7 uzatma dakikası oynadan Hakem Saka'nın bu kararına anlam veremediğini belirten Sait Karafırtınalar, "Hakemlerle ilgili fazla konuşmam ama sonucu direkt etkiliyorlar. Son haftalar yaklaşıyor, biraz daha dikkatli maç yönetmeliler. Penaltı doğru karar olabilir ama 7 dakika neyin uzatması onu bilmiyorum" dedi.

Tatos'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuyu niye atıyorsun sen? Fiili bir hareketi yok. Küfür ettiğini zannetmiyorum, Türkçe bilmiyor. Öyle bir çocuk değil. Hakem sonuca direkt etki etti" yorumu yaptı.

Kendilerine zevkli bir karşılaşma izletmeleri nedeniyle iki takım oyuncularını kutladığını ekleyen teknik patron Sait Karafırtınalar, "İki takım da oynamayı düşündü. Maçın başında geriye düştükten sonra tüm riskleri alarak ön tarafta oynamayı tercih ettik. Bunun sonucunda 2 gol bulduk. İdmanlarda çalıştığımız golleri atmamız sevindirici. İkinci yarıda 3. golü de bulduk. Daha sonra pozisyon vermeden kalemizde golü gördük. 3-2'den sonra ister istemez baskı yedik. Kazanabilirdik ama 1 puan da çok değerli" diye konuştu.

Altay'da kırmızı kart gören Tatos ve sarı kart gören Murat cezalı duruma düştü. İki futbolcu pazartesi günü İzmir'de oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında forma giyemeyecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:55 Kaynak: DHA

Denizlispor, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor
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