Son Dakika Haberleri: Altay'da Karafırtınalara'a Baba Ziyaret

Altay'da Karafırtınalara'a Baba Ziyaret

17 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından Denizlispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, siyah-beyazlı kulübe futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden babası Cemal Karafırtınalar'ın sürpriz ziyaretiyle büyük moral buldu.

Altay'da Karafırtınalara'a Baba Ziyaret, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından Denizlispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, siyah-beyazlı kulübe futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden babası Cemal Karafırtınalar'ın sürpriz ziyaretiyle büyük moral buldu. Yıllar sonra Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne adım atan Cemal Karafırtınalar büyük bir heyecan yaşadı. Oğlu Sait Karafırtınalar'ın Altay'da görev yapmasını, "Gurur verici" olarak nitelendiren baba Karafırtınalar, "Ailemiz için Altaylı olmak bir gelenek, büyük bir şereftir. Oğlumun yönettiği antrenmanı izlemekten ayrı bir keyif alıyorum. Tüm ekibe Denizlispor maçında başarılar diliyorum" dedi.

Babasının sürpriz ziyaretiyle duygusal anlar yaşayan Sait Karafırtınalar ise "Altyapısından yetiştiğim Altay'a yıllar sonra teknik adam olarak dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kariyerimde babamın emeği elbet çok büyük. Babam Altay camiası için çok önemli bir isim. Ziyareti benim adıma çok kıymetli. Biz ailecek Altaylıyız. Zorlu lig mücadelesinde bu bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu bir bayrak yarışı, belki de yıllar sonra benim oğlum bu bayrağı devralıp aynı gururu bana da yaşatabilir. Bana ve ekibime inan hiç kimseyi mahcup etmeyeceğim" diye konuştu. Karafırtınalar, 1989'da altyapıdan çıkıp 30 yıl sonra teknik adam olarak döndüğü Altay'ı 7 maçta 5 galibiyetle Play-Off yarışına ortak etti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Denizlispor, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor
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