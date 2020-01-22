Altay'da Kerim hazır - Son Dakika
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Altay'da Kerim hazır

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 10 numara Kerim Avcı, siyah-beyazlı camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 10 numara Kerim Avcı, siyah-beyazlı camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Transfer sürecinde Altay taraftarından aldığı mesajların kendisini heyecanlandırdığı ve ilk maçına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Kerim, "Çok tecrübeli bir kadronun içine geldim. Altay geçen sezonun 2'nci devresinde çok iyi çıkış yakalamıştı. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlara imza atacacağız" dedi.

Fiziksel açıdan hazır olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, "Maç eksiğim var ancak antrenmansız değilim. Almanya'da özel çalışmalarımı hiç aksatmadım. Fiziksel olarak şu an yüzde 85'lerdeyim. Kendimi iyi hissediyorum ve oynayacak durumdayım. Gün geçtikçe daha iyi olacağım. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlar gelecek. Kadro kalitemiz ortada. Hedefimiz öncelikle play-off hattı, ancak şahsen Süper Lig'e doğrudan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
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