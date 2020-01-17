Altay'da Kerim imzayı attı - Son Dakika
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Altay'da Kerim imzayı attı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Altay'da Kerim imzayı attı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.

Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig kariyerinde 123 maça çıkarak 38 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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