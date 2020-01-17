Altay'da Kerim imzayı attı

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.