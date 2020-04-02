Altay'da Kerim iyileşiyor

TFF 1'inci Lig'de play-off ve ilk 2 yarışındaki takımlardan biri olan Altay'da sakatlık kabusu yaşayan Kerim Avcı, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşme sürecini maç kaçırmadan atlatıyor. Ligin 28'inci haftasında 14 Mart'ta deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasının son bölümünde sakatlanarak sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Kerim'in çekilen MR'ında sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti.

Doktorların iyileşmesi için 3-4 hafta süre verdiği deneyimli 10 numara, İstanbul'da tedavisini sürdürüyor. Kerim'in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 30 yaşındaki gurbetçi futbolcunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi. Devre arasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kiralanan Kerim Avcı'nın 10 gün içinde bireysel çalışmalara başlayacağı öğrenildi.