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Altay'da keyifler kaçtı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Altay, üst üste Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'un ardından evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

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TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Altay, üst üste Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'un ardından evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ligde 8'inci haftayı 4'üncü sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, art arda aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybedip 11'inci hafta sonunda 15 puanda kalarak zirveden iyice uzaklaştı. Taraftar baskısı oluşturmak için kiraladığı Menemen İlçe Stadı'ndaki ilk maçında Bursaspor'u dize getiren Altay, daha sonra aynı stadyumda çıktığı Menemen ve Karagümrük randevularından gol atamadan eli boş ayrıldı.

Fatih Karagümrük maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Üst üste 3 maç kaybetmek bizi ayrıca üzdü. Bu karşılaşmaların üçünü de üstün oynayarak kaybettik. Ekip olarak nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Karagümrük karşısında net pozisyonlar bulduk, bireysel hatadan penaltı sonucu geriye düştük. Daha sonra risk aldık, mahkum oynamadık. Mağlubiyetlerin üst üste gelmesi sıkıntı verici. Daha önce yakaladığımız çıkışı tekrarlayacak güçteyiz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, hataları bularak hareket edeceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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