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Altay'da kıran kırana prova

6 saat önce

Altay, mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı U-19 takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

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Altay, mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı U-19 takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.


Liglere verilen milli takım arasında Süper Lig yarışında yeniden zirve ortağı olmak için çalışmalarına hız veren Altay, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıkları kapsamında U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Sahaya; Cihan, Erhan, Gençer, İbrahim Öztürk, Kadir, Deniz, Yasin, Eren Erdoğan, Oğuz Han, Hakan ve Marco ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tüm isimlere şans tanırken; Oğuz Han Aynaoğlu, Hakan Demirci, Marco, Kadir Yazıcı, Leandrinho ve Mesut Can Tunalı performanslarıyla alkış aldı. Siyah-beyazlıların gol yollarında etkin olduğu maçta gençler ise mücadeleleriyle göz doldurdu. Salı günü yeniden top başı yapacak siyah-beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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