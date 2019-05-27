Son Dakika Haberleri: Altay'da kongre günü

Altay'da kongre günü

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yarın olağan genel kurula gidecek.

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yarın olağan genel kurula gidecek. 
Atatürk Stadı'nın içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi toplantı salonunda gerçekleşecek kongre saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda seçim öncesi mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu dışında bir aday çıkmazken, genç başkanın tek listeyle yeniden göreve getirilmesi bekleniyor. Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu listesinde bazı değişiklikler yaparak güçlü bir ekiple yola devam edeceği belirtildi. Altay'ın başkanlığında 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de birer kez kupa sevinci yaşayan Özgür Ekmekçioğlu, yarınki kongrede genel kurul üyelerine kulübün mali yapısı, yeni sezon bütçesi ve hedefleri konularında açıklamalarda bulunacak.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:47 Kaynak: DHA
İzmir, Altay, Spor
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