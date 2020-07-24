Altay'da Koşukavak bekleniyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geleceği belirsiz olan teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin ilk 2 yarışında havlu attıktan sonra Play-Off biletini de kaptırması üzerine takım için sezon erken sona ererken, deneyimli teknik adamın tatile çıktığı öğrenildi.

Sezon bitmeden önce Fenerbahçe'nin futbol koordinatörlüğü için teklif sunduğu Yalçın Koşukavak, tatil dönüşünde Altaylı kurmaylarla bir araya gelip son gelişmeleri paylaşacak. Yapılacak toplantının ardınan Altay yönetimi Koşukavak konusundaki kararını verip, yeni sezon öncesi yol haritasını çizecek. Geride bıraktığımız sezon üçüncü teknik adam olarak 23'üncü haftada siyah-beyazlı takımın başında getirilen Yalçın Koşukavak'la 2021 yılına kadar sözleşme yapılmıştı.

İLK TRANSFER BLAGOJEVIC

Altay, yeni sezon öncesi ilk dış transfer hamlesi olarak ligde küme düşen Osmanlıspor'dan serbest kalan orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic'le anlaştı. Başkent temsilcisine geçen sezon devre arasında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan transfer edilen 32 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, bu sezon 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı.