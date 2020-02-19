Altay'da Koşukavak imzaladı - Son Dakika
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Altay'da Koşukavak imzaladı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirdi.

Altay'da Koşukavak imzaladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Son olarak bu sezon Bursaspor'u çalıştaran deneyimli teknik adam siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Murat Uluç ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da katıldı. Daha önce 2015'te Altay'da teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak, 5 yıl sonra eski kulübüne döndü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:46 Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)
  • ERH: Altay için en hayırlısı ve doğru olan yapıldı. Yalıçın hocaya ve ekibine başarılar dilerim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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