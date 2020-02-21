Altay'da Koşukavak umut saçtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da Koşukavak umut saçtı - Son Dakika Spor

Altay'da Koşukavak umut saçtı

6 saat önce

Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak camiaya umut verdi.

Altay'da Koşukavak umut saçtı, System.String[]

Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak camiaya umut verdi. Altyapısından yetiştiği Altay'a geri dönmekten büyük gurur duyduğunu belirten Yalçın Koşukavak, kariyerindeki en önemli noktanın siyah-beyazlı kulüp olduğunu söyledi. Altyapı ve tribünden gelen bir Altaylı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Beni futbolla tanıştıran, bugünlere getiren en büyük etken Altay'dır. Camianın içinde yetişen teknik adamlar yetiştikleri kulüpte görev alınca sorumlulukları daha da büyüyor. Büyük Altay bence layık olduğu yerde değil. İnşallah Altay'ı Süper Lig'de göreceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Altay tribününde büyüdüğünü belirten Yalçın Koşukavak, "Gençlik yıllarımda gittiğim deplasman sayılarını çetele tutsam bilemem. Antalya'da TFF 1'inci Lig'de Konyaspor ile final maçımız var. Süper Lig'de başka bir kulüpte yardımcı antrenörlük yaparken ben Antalya'da kale arkası tribününde amigoydum. Allah beni camiamıza karşı utandırmasın. Her takım şampiyon olabilir, ancak her takım Büyük Altay olamaz. Öncelikli iş Büyük Altay olmak. Alsancak Stadı, Altay'ındır. Ben de o sloganın destekçisiyim. O statta büyüdüm. Allah inşallah Altay Alsancak Stadı'nda Altay'ın teknik direktörü olarak görev yapmayı nasip eder" dedi.

"İLK 2 NEDEN OLMASIN?"

Ligde 20 günde 6 maç oynanacağını hatırlatan teknik direktör Yalçın Koşukavak şöyle konuştu: "Bu 20 gün bizim kaderimizi belirleyecek. Seri galibiyetler bizim Play-Off'u garanti altına almamızı sağlayabilir. Herkes Play-Off'a kalalım diyor ama 5'te 5 yaparsan, üsttekiler kaybederse ilk 2 de olabilir. Bu zor, ama neden olmasın? Dipteki Eskişehirspor gidip Bursaspor'u yenebiliyor. Bizim kaybetme lüksümüz yok. Şu kısa sürede oyunculara taktiksel olarak fazla bir şey veremeyebilirim ancak çok karakterli oynamak için taktiksel bir şeye gerek yok. Karakterli oynamak zorundayız."


Yalçın Koşukavak, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:36 Kaynak: DHA
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