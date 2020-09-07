Altay'da Kuban sınıfı geçti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da denenmeye alınan genç stoper Kuban Altunbudak'ın sergilediği performansla beğeni topladığı öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da denenmeye alınan genç stoper Kuban Altunbudak'ın sergilediği performansla beğeni topladığı öğrenildi. Afyonkarahisar'da gerçekleşen iki kamp döneminde de kadroda yer alan 18 yaşındaki savunmacıya yönetimin profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi. Balıkesirspor'da futbola başlayan Kuban, geçen sezon Menemenspor'un U19 takımında görev aldı. Menemenspor formasıyla 21 karşılaşmaya çıkan amatör lisanslı genç krampon için Altay, yetiştirme bedeli ödeyecek. Ligde ilk maçında pazar günü evinde Samsunspor'la karşılaşacak Altay'da dış transferde 14 futbolcuyla anlaşan yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor.
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