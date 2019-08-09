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Altay'da Leandrinho tamam

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Altay, listesine aldığı Ümraniyespor'dan ayrılan Brezilyalı golcü Leandrinho'yla anlaşmaya vardı.

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TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Altay, listesine aldığı Ümraniyespor'dan ayrılan Brezilyalı golcü Leandrinho'yla anlaşmaya vardı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'yla bir araya gelen 33 yaşındaki yıldız golcü, kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Pacos de Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-2016 sezonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brazilyalı, yeşil-siyahlılarda 29 maçta 17 gol atarak Sivasspor'un yolunu tuttu. Sivas'ta 1 sezonda 32 müsabakada 8 gol kaydeden Leandrinho, geçen sezon Ümraniyespor'da da 29 maçta 7 kez fileleri sarstı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziemir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:31 Kaynak: DHA
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