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Altay'da Marco Paixao sevinci

7 dakika önce

2018-19'da rakip fileleri 29 kez sarsarak taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başladı.

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2018-19'da rakip fileleri 29 kez sarsarak taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başladı. Ligin 6'ncı haftasındaki 3-3 sona eren Adanaspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle suskunluğunu bozan Paixao, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Bursaspor maçında perdeyi açan isim oldu.


Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla ilk 11'de görevlendirdiği golcü oyuncu attığı 3 golle skora katkı sağlayarak hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.


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Sait Karafırtınalar, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:16 
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