Son Dakika Haberleri: Altay'da Merter belirsiz
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Altay'da Merter belirsiz

20 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Merter Yüce'nin yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Merter Yüce'nin yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak altyapısından yetiştiği Altay'a dönen tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest kaldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarım sezonda 9 müsabakada görev alan Merter'in kadroda tutulup tutulmayacağı gelecek günlerde netlik kazanacak. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin kaynak arayışı sürerken, siyah-beyazlılar belirlenecek bütçeye göre iç transferde adım atacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
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