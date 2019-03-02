Son Dakika Haberleri: Altay'da Merter Şoku

Altay'da Merter Şoku

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü konuk edeceği Balıkesirspor Baltok'u yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefleyen Altay'a ön libero Merter Yüce'den kötü haber geldi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü konuk edeceği Balıkesirspor Baltok'u yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefleyen Altay'a ön libero Merter Yüce'den kötü haber geldi.

Geçen haftaki Giresunspor deplasmanında 65'inci dakikada oyuna giren deneyimli futbolcunun, sol kasığında yırtık tespit edildi. Orta saha oyuncuları Helder Tavares ve Anton Putsila'nın cezalı olduğu Altay'da Merter'in de sakalanması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları İbrahim Akın ve Oğuz Han'ın iyileşmesi teknik heyete teselli oldu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Merter Yüce, Altay, Spor
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