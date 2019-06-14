Son Dakika Haberleri: Altay'da Mücahit gündemde
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Altay'da Mücahit gündemde

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağı nedeniyle bir yandan kaynak arayan yönetim diğer yandan dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Altay'da Mücahit gündemde, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağı nedeniyle bir yandan kaynak arayan yönetim diğer yandan dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son olarak Gaziantep Gazişehir'den sol bek Mücahit Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Gaziantep temsilcisi ile geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mücahit'in Gazişehir'le yollarını ayırması halinde Altay'ın transfer için devreye girmeyi planladığı öğrenildi. Ümraniyespor'da profesyonel olan defans oyuncusu geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te 25 maçta görev aldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
Gaziantep, Altay, Spor
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