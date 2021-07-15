Altay'da Mustafa Denizli'den iki isme veto

SÜPER Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti.

Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla 27 gol atan sol kanat Ozan Sol ve Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nden kaleci Korcan Çelikay ile prensip anlaşmasına varırken, teknik patron Mustafa Denizli bu iki ismi kadrosunda istemedi.