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SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi - Son Dakika

SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi

12.07.2021 20:44

Altay'da Mustafa Denizli sahaya indiMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da bugün 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da bugün 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Mustafa Denizli, takımın, yardımcıları nezaretinde 8 günlük çalışma dönemini geride bıraktığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Hazırlıklarımızın önemli bir bölümü burada cereyan edecek. Çünkü beklediğimiz arkadaşlar var düşündüğümüz. Yaklaşık ben 1 aydır program ve transfer yapma çalışmaları için İzmir'deyim. Her gün başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte yeni sezon için ne yapabiliriz onu değerlendirdik. Değerlendirmeler sonunda bugün ilk defa antrenmana çıkma fırsatı buldum. Taraftarlarımız benim dışarıda olduğumu düşünmesin, tamamen içindeydim kulübün ve yaklaşık 10 günlük programı yardımcılarım uyguladı" dedi.

"TRANSFERLER SONUÇ VERMEK ÜZERE"

Dış transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Esas zamanımızı meşgul eden transfer çalışmaları. Transfer çalışmalarının bir kısmı olumlu sonuç vermek üzere, birkaç gün içerisinde verecek ama devam etmek mecburiyetindeyiz. Camiamıza bir daha bir üzüntülü günler yaşatmak istemiyoruz. Bu çalışmalar inşallah düşündüğümüz gibi biter" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ÖNEMLİ YERLERE YÜRÜMEK"

Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği Altay'ın hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, "Benim bıraktığım, 18 yıl formasını giydiğim Altay hep büyük hedeflere yürümüştür. Bu yıl da bu düşüncelerimizi gerçekleştirirsek, yine hedefimiz önemli yerlere yürümek olacaktır. Bunu yapacak kadroyu oluşturma çabası içerisindeyiz ve inşallah oluştururuz" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 300 OYUNCU İZLEDİM"

Dış transferde ilk etapta 6 transfer yapmayı planladıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Mayısın 26'sında final maçını oynadık. 27 Mayıs'tan itibaren bu 6 transfer için çalışıyorum. Bugün ayın 12'si. Demek ki yaklaşık 1.5 aydır bu çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte 300 civarında hem bonservisi olan hem olmayan futbolcuları izledim. Onlarla neler yapabiliriz. Taraftarımız bu takımdan nasıl keyif alır, keyif alırken de sonuç alır bunun düşüncesi içersinde olduk" yorumu yaptı.

"YORUMLARA ALDIRIŞ ETMEDİM"

Altaylı taraftarların uzun süredir sözleşme imzalamasını beklediği Mustafa Denizli, "Uzun süre durumumla ilgili yorumlar yapıldı, yazılar yazıldı. Ben bunları hiç aldırış etmiyorum. Süper Lig'e çıktığımız günden itibaren başkanımızla bu çalışmaların içerisinde olduk. Onun dışında hiçbir düşüncem ve niyetim olmadı. Bunun bilinmesini istiyorum" dedi.

"ZOR BİR YARIŞ BİZİ BEKLİYOR"

Süper Lig'in zorlu geçeceğini söyleyen teknik patron Mustafa Denizli, "Zor bir yarış bizi bekliyor, bunun farkındayız. Bu yarışta zorlanmamak için, mutsuz olmamak için çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. İnce eleyip sık dokumamız lazım. Bunların peşindeyiz" diye konuştu.

"KAMP PROGRAMI BAYRAMDAN SONRA"

Kamp programının henüz netleşmediğini kaydeden teknik direktör Denizli, "Kadromuza katılacak arkadaşlar aramızda olmadığı için kamp programını bayram sonrasına bıraktık. Lig öncesine kadar devam edecek. Muhtemelen ayın 25'i gibi kamp çalışmaları devam edecek. Yarın fikstür çekiliyor. İçeride mi dışarıda mı başlarız, kimle başlarız. Bunun da kamp çalışmalarında önemli bir rolü olacak" açıklaması yaptı.

"ONLAR BENİM KILCAL DAMARLARIMDA"

Altay camiasının ve taraftarlarının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Onlar benim beynimde, yüreğimde, kılcal damarlarıma kadar olan varlıklarımız. Çok uzun bir yolculuğun getirdiği bir sorumluluk, onlar rahat olsunlar. Biz rahat olsun dediğimiz zaman rahat olacaklardır. Taraftarlarımızın uzun süre sıkıntılı günler yaşadığını biliyorum, yıllarca camianın içindeyim hiç de ayrılmadım. Bir daha bizim üzüntülerle geçireceğimiz sezonlar olmaması lazım. önümüzdeki günlerde huzur içerisinde kulübümle bu çalışmayı devam ettireceğim" diye konuştu.

"ALSANCAK STADI'NI 18 YIL ARŞINLADIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde yenilenen Alsancak Stadı'nı inceleyen ve stadyuma isminin verilmesi gündemde olan Mustafa Denizli, "Alsancak Stadı'nı 18 sene arşınladım. Sayın Bakanımız orada incelemelerde bulunurken bizleri de davet etti, o davete icabet ettik. Gerisi için benim bir şey söylemem mümkün değil. İnşallah taraftarımızla mutlu günlerimizde orada tekrar benim saha içinde, çizgi içinde olduğum günler gibi çizgi dışında ama takımın içinde olduğum günleri yaşarız" ifadelerine yer verdi.

SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi
SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi - Son Dakika Spor


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