Son Dakika Haberleri: Altay'da Niko gitti Alhassan kaldı
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Altay'da Niko gitti Alhassan kaldı

3 saat önce

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da bir süredir denemeye alınan Yunan futbolcu Nikolaos Sampanidis, takımdan ayrıldı.

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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da bir süredir denemeye alınan Yunan futbolcu Nikolaos Sampanidis, takımdan ayrıldı. Afyon kampında denenen 20 yaşındaki golcünün performansını yeterli bulmayan teknik heyet, Niko'nun kadrodan elenmesine karar verdi. İzmir ekibi hazırlık maçlarında sergilediği futbolla tam not alan Nijeryalı genç orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'la ise el sıkıştı. Altay, 18 yaşındaki Alhassan'la 3 yıllığına anlaştı.
Geçen sezon forma giyen 5 yabancı oyuncuyla yoluna devam eden Altay, Alhassan'ı alarak 6'ncı yabancıyı kadroya katmış oldu. Siyah-beyazlılar, Eskişehirspor'dan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko ya da Yunanistan'nın AO Xanthi takımından Hollandalı kanat oyuncusu Jeffrey Sarpong'la anlaşarak transfer defterini kapatmayı hedefliyor. Ligde 10 yabancı isim alma hakkı olan takımlar 18 kişilik maç kadrosunda sahada 5, kenarda 1 olmak üzere en fazla 6 yabancı bulundurabiliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
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