Altay'da ödeme krizi - Son Dakika

Altay'da ödeme krizi

06.12.2020 12:30
Altay'da ödeme krizi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de dün deplasmanda Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 2 maça çıkarıp şampiyonluk yarışında yine yara alan Altay'da ödeme krizi patlak verdi.

TFF 1'inci Lig'de dün deplasmanda Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 2 maça çıkarıp şampiyonluk yarışında yine yara alan Altay'da ödeme krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Portekizli gol kralı Marco Paixao, Hollandalı sağ kanat Kappel, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Boşnak ön libero Jasmin Scuk gibi paraları ödenmeyen yabancı oyuncuların kulübe ihtarneme yolladığı bildirildi. Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisi 4 Ocak'a kadar ödeme yapmaması halinde bu futbolcuları elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Mali krizle boğuşan Altay'da yönetimin önceki hafta iç sahada 3-1'lik zaferle sonuçlanan Bursaspor maçının galibiyet primlerini de ödeyemediği ileri sürüldü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, eylül ayında yaptığı açıklamada ekim ya da kasım ayında mali genel kurul yapacağını duyurmasına rağmen koronavirüs pandemisiyle gelen kongre yasaklarının etkisiyle kulüpte bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Sezon başında 20'nin üzerinde transfer yaparak rekor kıran Altay'ın borcunun 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu kulislerde konuşulurken, yönetimin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

İLDİZ: HATA BİZDE

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 1-0 kaybettikleri Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son ana kadar yüklenip, rakip yarı sahada bu kadar oynayıp becerikli olamıyorsak, üretemiyorsak, demek ki bizde bir hata var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi. Deneyimli teknik adam, "Milli aradan sonra kazandığımız 7 puan vardı ve buraya da kazanmak için gelmiştik. Ama maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk ancak sahanın en iyilerinden bir arkadaşımızın kalemize gelen hava topunu yere düşürmesi pahalıya mal oldu. Son dakika ele çarptı, penaltıdır veya değildir onlara bakacağız ama bizim kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bu yönümüzü tedavi etmemiz lazım" diye konuştu.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Beypiliç, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da ödeme krizi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Bakan Koca yerli aşı için Nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için Nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:40:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da ödeme krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei