Son Dakika Haberleri: Altay'da Oğuz Han Forma Bekliyor

Altay'da Oğuz Han Forma Bekliyor

23 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da milli maç arası en çok Oğuz Han Aynaoğlu'na yaradı.

Altay'da Oğuz Han Forma Bekliyor, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da milli maç arası en çok Oğuz Han Aynaoğlu'na yaradı. Devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı siyah-beyazlı formayı sadece 2 maçta giyebilen 27 yaşındaki sağ kanadın hızla iyileştiği belirtildi. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcunun antrenmanlara başladığı ve kalan 8 haftada takıma döneceği öğrenildi. Altay'da Ümraniyespor maçında 65 dakika, Balıkesirspor maçında ise 6 dakika sahada kalan Oğuz Han sezonun ilk yarısında Adanaspor'da da sadece 3 karşılaşmaya çıkmıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:21 Kaynak: DHA

Altay, Han, Spor
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