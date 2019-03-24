Altay'da Oğuz Han Forma Bekliyor
23 dakika önce
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da milli maç arası en çok Oğuz Han Aynaoğlu'na yaradı.
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay
'da milli maç arası en çok Oğuz Han
Aynaoğlu'na yaradı. Devre arasında Adanaspor
'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı siyah-beyazlı formayı sadece 2 maçta giyebilen 27 yaşındaki sağ kanadın hızla iyileştiği belirtildi. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcunun antrenmanlara başladığı ve kalan 8 haftada takıma döneceği öğrenildi. Altay'da Ümraniyespor maçında 65 dakika, Balıkesirspor
maçında ise 6 dakika sahada kalan Oğuz Han sezonun ilk yarısında Adanaspor'da da sadece 3 karşılaşmaya çıkmıştı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:21 Kaynak: DHA
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