Son Dakika Haberleri: Altay'da Oğuz Han Tamam

Altay'da Oğuz Han Tamam

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Altay'da Oğuz Han Tamam, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. 

Danimarka doğumlu 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'da da top koşturdu. Geçen sezon Adanaspor formasıyla 30 lig, 2 kupa maçında forma giyen Oğuz Han, bu sezon ligde 3 kez görev alırken, kupada 1 maçta oynadı. Süper Lig'de 16 maçta 1 gol atan Oğuzhan, 1'inci Lig'de 84 müsabakada 11 kez rakip fileleri sarstı.

Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Tatos ve Fatih Karagümrük'ten ön libero Merter'le el sıkışan Altay, bu 2 futbolcuyla birlikte Oğuzhan'a da bugün başlayan Antalya kampında resmi sözleşme imzalatmayı planlıyor. Ankaragücü'den orta saha Putsila da transfer listesinde yer alıyor. Stoper Ivanov, orta saha oyuncusu Daf, kaleci Egemen ve orta saha Metin'den kendilerine kulüp bulmalarını isteyen siyah-beyazlılarda yabancılardan Kappel, Pedro ve Aganovic'in durumları şu an için belirsizliğini koruyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Spor
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