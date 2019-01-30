Son Dakika Haberleri: Altay'da Oğuz Han Üzdü

Altay'da Oğuz Han Üzdü

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde Adanaspor'dan kadroya dahil edilen sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu'nun sakatlığı siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.

Altay'da Oğuz Han Üzdü, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde Adanaspor'dan kadroya dahil edilen sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu'nun sakatlığı siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı. Geçen hafta antrenmanda sol dizinden sakatlanan ve 1-1 sona eren Afjet Afyonspor maçında kadroya alınmayan tecrübeli futbolcunun dizinden menisküs ameliyatı olduğu öğrenildi. Oğuz Han'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Oğuzhan, Ümraniyespor deplasmanında ilk 11'de yer alıp, 65. dakikada oyundan alınmıştı. Bu gelişme üzerine İzmir temsilcisi kanat oyuncusu transferi için Süper Lig ekibi Ankaragücü'den sağ kanat Kenan Özer'le temasa geçti. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun son anda Gazişehir Gaziantep'e dümen kırdığı kaydedildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Adanaspor, Altay, Han, Spor
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