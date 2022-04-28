SPOR Altay'da olaylı kongre - Son Dakika
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SPOR Altay'da olaylı kongre

28.04.2022 15:46

Altay'da olaylı kongreVIDEO YOKMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmeye çok yaklaşan Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı.

Altay'da olaylı kongre

VIDEO YOK

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmeye çok yaklaşan Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede denetleme kurulu kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olduğunu açıklarken, yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunda tartışan taraftarların arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan ve yöneticiler araya girmeye çalıştı. Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı. Yaşanan olay sonrası kongre divanı genel kurula 15 dakika ara verirken, ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.

SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre
SPOR Altay'da olaylı kongre

YORUMLAR
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Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma! Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma! Başkan Altay: 'Spor yapmayı seven herkesi maratona katılmaya davet ediyorum' Başkan Altay: 'Spor yapmayı seven herkesi maratona katılmaya davet ediyorum'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Altay'da olaylı kongre - Son Dakika


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