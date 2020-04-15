Altay'da öncelik gençlerin sağlığı - Son Dakika
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Altay'da öncelik gençlerin sağlığı

12 dakika önce

Kovid-19 salgını sonrası profesyonel liglerin yanında Akademi liglerine de ara verilirken; Altay gençlerini hazır tutmak için seferberlik ilan etti.

Altay'da öncelik gençlerin sağlığı, System.String[]

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona salgınıyla Akademi Ligleri'ne de süresiz ara verilirken, Altay yaşanan süreci gençlerin sağlığını odak noktasına alarak yönetiyor. Siyah-Beyazlıların Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Tiyanşan, öncelikle en kısa sürede bu salgından kurtulup lig maratonuna sağlıkla dönmek için çalıştıklarını söyledi.

Süreç başladığı günden itibaren kulübün önceliğinin sporcuların sağlık ve güvenliği olduğunu vurgulayan Tiyanşan; ''Salgınının başlaması ile Akademi liglerinde maçların oynanmayacağı ve ara verildiği bilgisi TFF tarafından kulübümüze bildirildi. İlk olarak tüm yatılı ve bölgede ikamet eden oyuncularımızı okulların da ara vermesi ile evlerine gönderdik. Sonrasında sezon başından beri önem verdiğimiz takım birlikteliğimizi bozmadan bu arayı en iyi ve en verimli hale getirebilmek için planlamalar yaptık. Teknik ekibimiz ve antrenörlerimiz bir araya gelerek sporcularımızın evlerinde uygulayabilecekleri antrenman programları oluşturup bunları tüm oyuncularımızla paylaştılar. Bu programlar antrenörlerimiz tarafından Whatsapp üzerinde kurulan gruplar üzerinden takip edilmekte ve eğitimler aralıksız devam etmektedir. Ayrıca Türkiye çapında 94 şube ve 12000'i aşkın öğrencimizin bulunduğu Altay Futbol Okullarımızda YouTube kanalımız üzerinden hocalarımızın hazırlamış oldukları eğitim videoları ile evlerindeki oyuncularımızı formda tutuyoruz. TFF'den gelecek Gelişim Altyapı ligleri ile ilgili kararı evlerimizde hazır olarak beklemeye devam edeceğiz.'' dedi.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ OLACAK

Yaşanan küresel salgın sonrası futbol dünyası başta olmak üzere hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını kaydeden Kenan Tiyanşan, profesyonel futbolda altyapıların öneminin daha da artacağına dikkat çekti. Büyük rakamlı transfer haberlerinin uzun bir süre görülmeyeceğini söyleyen Tiyanşan; ''Biz de bu ihtimali göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönem için şimdiden Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu önderliğinde profesyonel şube sorumlumuz Hilmi Bozok, Sportif Direktörümüz Murat Uluç, Altyapı Sorumlumuz İbrahim Akın ve Altyapı Direktörümüz Mahmut Gözüaçık ile yaptığımız toplantılar neticesinde altyapımızla ilgili yapıcı ve etkili kararlar alıyoruz. Altay her zaman bir okul, yetiştirici bir kulüp olmuştur. Bu çizginin yeniden güçlenmesi adına desteklerini esirgemeyen Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine teşekkür ediyoruz.'' dedi.

BÜYÜK ALTAY'IN YERİ SÜPER LİG

Tiyanşan Altay'ın TFF 1. Lig'de verdiği Süper Lig mücadelesini ise şu sözlerle değerlendirdi: ''Profesyonel takımımız Yalçın Koşukavak hocamız ile çok iyi bir hava yakalamıştı. Verilen arada A takımımız da formunu korumak için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Liglerin müsabakaların oynanarak tamamlanacağını düşünüyorum. Kalan son 6 maçımızda da iyi sonuçlar alıp Süper Lige çıkacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir camiayız. Alt ve üst yapımızla Süper Lige büyük heyecan ve renk katacağız.''

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:07 Kaynak: Bültenler

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