Altay'da öncelikli hedef play-off

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "En gerçekçi hedef play-off gözüküyor. TFF 1. Lig çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir." dedi.

TFF 1. Lig'de daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK ve Bursaspor'da görev yapan Yalçın Koşukavak, Altay'da Ali Tandoğan'la yolların ayrılmasının ardından 2014-2015'e TFF 2. Lig'de çalıştırdığı siyah-beyazlı ekibin başına geçti.

Futbola başladığı Altay'da ikinci kez teknik direktörlük yapacak Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay'ın kendi camiası olduğunu ve herkesin camiasında yetişen ismi teknik direktör olarak takımında görmek istediğini kaydetti.

Sıkışık takvimden dolayı 20 günde 6 maça çıkacaklarını kaydeden Koşukavak, "Zaman açısından göreve gelmenin doğru bir zaman olmadığını düşünmüştüm. 20 günde 6 maç oynayacak takım antrenman yapamaz detaylı bir şekilde. Altay olunca diğer profesyonellikler devre dışı kalıyor. Zor bir işe soyunduk, umarım sonu iyi olur." dedi.

Koşukavak, 23. hafta öncesinde 31 puanla 8. sırada olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En gerçekçi hedef play-off gözüküyor. TFF 1. lig çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir, lig çok farklı değişkenler gösterebilir. Şu anda 8. sıradayız, 6. sıradaki takımla 1 puan fark var. Önümüzde 3-4 takım var. Lig başlayalı 8 ay olmuş ama siz 20 günde ne olacağınıza karar vereceksiniz. Çok zor bir süreç."

"Kazanmaya giden yolu bulmamız gerekiyor"

Altay'ın oyunun her iki tarafını da oynaması gerektiğini kaydeden Koşukavak, "Daha bütün oynamamız gerekiyor. Kazanmaya giden hızlı yolu bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

Koşukavak, TFF 1. Lig'de sezon başında yapılan doğru planlamayla sağlıklı sonuçlar alınabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ligde bir öngörüde bulunmak zor. Her an her şey olabilir, lig o durumda. Geniş zamanlarda iyi bir kadro, iyi oyun planlarıyla fark yaratılabilecek bir lig. Ben Gaziantep FK'den ayrıldığımda üçüncü sıradaydı, Bursaspor'dan ayrıldığımda 2. sıradaydı Bursaspor. Gazişehir daha rahattı, Bursaspor'da ciddi problemler vardı, ekonomik anlamda kulübün problemleri vardı. Transfer son 2 günde açılmıştı. Ona rağmen mevcut şartlara göre plan doğruydu. Şu anda takım hala ilk 2 potasında."