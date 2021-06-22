Altay'da Ozan Sol tamam, Sadık Çiftpınar sırada

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

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