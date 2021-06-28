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Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan - Son Dakika

Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan

28.06.2021 17:04
Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu güven tazeledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu güven tazeledi. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen kongreye tek liste ile giren Ekmekçioğlu bir kez daha başkan seçildi.

Siyah-beyazlılarda 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, takımı 3'üncü Lig'den 5 yılda Süper Lig'e taşımayı başardı. Kongrede Özgür Ekmekçioğlu döneminde 3'üncü, 2'nci ve 1'inci Lig'de kazanılan kupalar da üyelere sergilendi. Kapalı oylama sonucu 110 üyenin katılımıyla yeni dönemde de başkan seçilen Ekmekçioğlu, Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.

"EKİMDE EVİMİZE DÖNÜYORUZ"Alkışlarla kürsüye çıkan Özgür Ekmekçioğlu, "Sizlere söz verdiğimiz başarılarla buraya çıkmak paha biçilemez. Bu yolda tek başımıza bu işi başarmadık, hep beraber başardık. Camiamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.Camiaya 2016 yılında verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı için ise "İnşallah 30 Ekim'de evimize dönüyoruz. Sözümüz yerde kalmadı. En büyük gurur bu oldu" şeklinde konuştu.BORÇ 174 MİLYON TLMali tablo hakkında bilgilendirmede bulunan Ekmekçioğlu, "Bugün geldiğimiz noktada mali anlamda kulübümüzü Süper Lig'e taşımak gerekiyor. 2 Şubat'tan itibaren 88 milyon TL borcumuz vardı. Ara transfer, maç başı paraları, galibiyet ve şampiyonluk primleri, deplasman masrafları, SGK ve vergi giderleri, sağlık giderleri, saha bakımları gibi maliyetlerimiz oldu. Toplamda 174 milyon TL kulübümüzün borcu var. Devam eden sözleşmeler de 25 milyon TL. Devam eden davalarımız var, kazanacağımız davalarımız var" açıklamasını yaptı.Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, mali tablonun açıklanmasının ardından Ekmekçioğlu'na plaket verdi."HAKARETE MÜSADE ETMEM"Sosyal medyada gelen tepkileri odağında tutmadığını belirten Ekmekçioğlu, "Biz sosyal medyaya göre kulüp yönetmiyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde kulübü yönetiyoruz. Sosyal medyada edilen hakaretleri asla kabul etmiyorum. Gereken hukuki mücadeleyi vereceğiz. Kimse bu kulübün divanına ve başkanlık makamına hakaret edemez. Ben buna müsade etmem. Bugünden sonra kulübümüzü çok daha iyi temsil etmek zorundayız. Bambaşka bir ortamdayız, Süper Lig'deyiz. Ben yapıcı eleştiriye sonuna kadar varım. Denetim raporlarımızda her zaman şeffaflıktan yanayız. Bu kulüp özel hesap dönemine geçiyor. Bunlar oturdukça hesaplar daha da şeffaflaşacak. Kulübümüzün tüm değerlerine sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.VİTRİNİ YENİLEDİ

Altay'da yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: "Cem Torunoğlu, Levent Doğanoğlu, Gökhan Kışla, Zeki Sökmen, Murat Sarıçelik, Maksut Karaosman, Murat Günaçtı, Çağatay Akar, Kenan Tiyanşan, Ali Cenk Kentli, Kerem Sancak, Fırat Sancak, Ömer Emre Kubaa, Onur Uyanık ve Aykut Dikencik.

Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan
Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan
Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan
Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan
Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Özgür Ekmeçioğlu yeniden başkan - Son Dakika Spor


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