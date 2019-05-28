Son Dakika Haberleri: Altay'da Özgür Ekmekçioğlu tekrar başkanlığa seçildi
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Altay'da Özgür Ekmekçioğlu tekrar başkanlığa seçildi

1 saat önce

Altay Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, başkan Özgür Ekmekçioğlu güven tazeledi.

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu tekrar başkanlığa seçildi, System.String[]
Altay Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, başkan Özgür Ekmekçioğlu güven tazeledi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu, tek aday olarak yer aldı.
Genel kurulda konuşan Ekmekçioğlu, Altay'ın menfaatleri için çalışmaya devam edeceklerini, göreve geldiklerinden bu yana da 40 milyon lira kaynak sağladıklarını belirterek, Alsancak Stadı'nı tekrar kulübe kazandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Ekmekçioğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Barış Ekmekçioğlu, Cem Torunoğlu, Sabri Sevenoğlu, Levent Doğanoğlu, Maksut Karaosman, Koray Battal, Kerem Sancak, Murat Sarıçelik, Erdinç Eren, Atılgan Erdem, Gökhan Kışla, Ali Cenk Kentli, Zeki Sökmen, Çağatay Yaşar, Kenan Tiyanşan.
Öte yandan, kulübün eski başkanlarından Cihangir Marmara'nın konuşmasının ardından kongrede kısa süreli gerginlik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:46 Kaynak: AA
Futbol, Türkiye, Alsancak Stadı, Altay, Spor
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