Altay'da Özgür şoku

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle zirveye ortak olan Altay'da, dün oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında sakatlanan Özgür Özkaya sezonu kapattı. Maçın 54'üncü dakikasında yerini Kadir'e bırakmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun MR'ında sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Ameliyat olacak sol bek 6 ay sonra sahalara dönebilecek. Son 3 sezondur takımda yer alan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon tamamı ilk 11'de 13 maçta forma giymişti.