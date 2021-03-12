Altay'da Özköylü inanıyor - Son Dakika

Altay'da Özköylü inanıyor

12.03.2021 12:13
Altay'da Özköylü inanıyor, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında lider GZT Giresunspor ve Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig yarışında tekrar çıkışa geçen Altay'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Henüz başarılmış bir şey yok" mesajı verdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında lider GZT Giresunspor ve Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig yarışında tekrar çıkışa geçen Altay'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Henüz başarılmış bir şey yok" mesajı verdi. Kötü giden haftarlardan sonra gelen galibiyetlerin moral ve motivasyon olarak kendilerini tekrar ayağa kaldırdığını belirten deneyimli teknik patron, "Gelişim sürecini devam ettiriyoruz. Bir anda bir şeyleri değiştirmek kolay olmuyor, üzerine koyarak gidiyoruz. Fiziksel, taktiksel, saha içi planı olarak oyuncular bizi anlamaya başlıyorlar. Sonuçların gelmesi, iyi oyun onları da keyiflendiriyor. Henüz başarılmış bir şey yok. Geçmişte kaybedilmiş maçların telafisini anca yapıyoruz" diye konuştu.

"Üst sıralardaki rakipleri yakalamak adına kazanmaktan başka çaremiz yok" diyen Teknik Direktör Özköylü, "İyi çalışıyoruz. Her geçen gün istediğimiz seviyeye yaklaşıyor takım. Eksiklerimiz var. Biz geleli 1 ay oldu. Arka arkaya oynamak zorunda kaldık. Bir değişim var ve bunu sürdürmek en büyük amacımız" yorumunu yaptı. Kalan periyotta fikstür avantajından bahsedebilmek için her takımı ciddiye almaları gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Her takım kazanmak için mücadele ediyor. İlk 2 için umutluyuz ama halen Giresun'dan 9, Samsun'dan 6 puan gerideyiz. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Kazanmaya devam edip, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

"ALTAY BÜYÜK BİR CAMİA"Teknik Direktör Osman Özköylü, "Altay çok büyük bir camia. Bunu kulübün içine girdikten sonra çok daha iyi bir şekilde anlıyabiliryorsunuz. Beklentiler yüksek, 18 yıllık Süper Lig özlemi var. Bunun için oluşturulmuş çok iyi bir kadro var. Ciddi bir yatırım var. Biz bunu amacına ulaştırabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hedefe ulaşan teknik adam olmak tabii ki benim de en büyük isteğim. Hedefe ulaşmak istiyorsak tüm camia olarak kenetlenmek, birlik olmak zorundayız. Taraftarımızın, camiamızın herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte bu işi başaracağız. Bu iş sadece benim, futbolcuların, yönetimin başaracağı bir iş değil. Biz elimizden geleni yapacağız bunu herkes bilsin. Birlik olursak, tek yürek olursak, dualarımız, kalplerimiz birlikte olursa o zaman bu işi başarabileceğimize ben inanıyorum" şeklinde konuştu."BALIKESİR ZOR DEPLASMAN"

Ligde pazar günü Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında zor bir deplasmana çıkacaklarını belirten Osman Özköylü, "Balıkesirspor son 6 haftada kaybetmeyen bir takım. Özellikle Yusuf hoca geldikten sonra ciddi anlamda oyun olarak düzelen, mücadele eden, kazanmaya çalışan, kazanamıyorsa kaybetmeyen bir takım. Zor deplasman olacak, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için oraya gideceğiz ama karşıdaki takımın da iyi bir takım olduğunu unutmadan mücadele edip 3 puanla hedefliyoruz" dedi.

Altay'da Özköylü inanıyor
Altay'da Özköylü inanıyor
Altay'da Özköylü inanıyor
Altay'da Özköylü inanıyor
Altay'da Özköylü inanıyor
Altay'da Özköylü inanıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Özköylü inanıyor - Son Dakika Spor


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