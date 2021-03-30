Altay'da Özköylü'nün zor seçimi
30.03.2021 11:01
SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Osman Özköylü'yü savunma hattında zorlu bir seçim bekliyor.
SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Osman Özköylü'yü savunma hattında zorlu bir seçim bekliyor. Deneyimli teknik adam 3-0 kazandıkları Menemenspor maçında attığı 2 kafa golüyle galibiyette başrolü oynayan kaptan İbrahim Öztürk ile sarı kart cezası sona eren gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz arasında seçim yapacak.
Son haftalarda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Berkay'ın yokluğunda şans bulan 39 yaşındaki stoper İbrahim'in müthiş bir performans sergilemesi teknik patron Özköylü'yü ikilemde bıraktı. Osman Özköylü'nün kazanan 11'i bozup bozmayacağı merak konusu oldu.Öte yandan Altay'da forma giymeden Gabon Milli Takımı'na giden ön libero Poko'nun koronavirüse yakalanması keyifleri kaçırdı. Poko, Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında transfer edilmişti.
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