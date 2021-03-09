Altay'da Özköylü'ye tepki bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 iddiasını güçlendiren Altay'da 5 hafta önce göreve gelirken taraftarların tepkisini çeken teknik direktör Osman Özköylü, takımı çıkışa geçirerek 12'nci adamın gönlünü aldı. Altaylı taraftarlar futbolculuk döneminde kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri tecrübeli teknik adamı istemediklerini belirtmiş ancak yönetim Yücel İldiz'in yerine 21'inci haftada Osman Özköylü'yü dümene geçirmişti. Özköylü takımına 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan kazandırdı. Osman Özköylü'nün göreve geldiği ilk maçta Altay evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilirken, deneyimli teknik patron eleştiri oklarının hedefi oldu.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde bir sonraki hafta deplasmanda en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi daha sonra derbide Altınordu'ya 3-1 mağlup olunca oklar yine Özköylü'nün üzerine döndü. Siyah-beyazlı takımın 24'üncü haftada deplasmanda lider Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisine son vermesiyle tecrübeli çalıştırıcı alkışı hak etti. Teknik patron Osman Özköylü, son olarak iç sahadaki 5-0'lık Tuzlaspor zaferiyle güven tazeledi. Altaylı taraftarların büyük bölümü Osman Özköylü için artık olumsuz yorumlar yapmazken, sosyal medyada birlik beraberlik mesajları verilmeye başlandı.