Son Dakika Haberleri: Altay'da paixao geri döndü
Son Dakika Spor Altay'da paixao geri döndü

Altay'da paixao geri döndü

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonun gol kralı Altaylı Marco Paixao, suskun başladığı yeni sezonda son 2 haftada attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Altay'da paixao geri döndü, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonun gol kralı Altaylı Marco Paixao, suskun başladığı yeni sezonda son 2 haftada attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali verdi.

2018-19'da rakip fileleri 29 kez sarsarak taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başladı. Ligin 6'ncı haftasındaki 3-3 sona eren Adanaspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle suskunluğunu bozan Paixao, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Bursaspor maçında perdeyi açan isim oldu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla ilk 11'de görevlendirdiği golcü oyuncu attığı 3 golle skora katkı sağlayarak hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı
Şenol Güneş'ten sponsor esprisi: Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da paixao geri döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]