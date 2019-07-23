Altay'da Paixao korkuttu
2 saat önce
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forvet Marco Paixao'nun sakatlanması teknik heyeti korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay
'da forvet Marco Paixao'nun sakatlanması teknik heyeti korkuttu.
Afyonkarahisar kampının ilk etabında bosu topunda denge çalışması yaparken ayağını burkan Portekizli gol kralı, Denizlispor
'la oynanan hazırlık maçında forma giyemedi. Kurmaylar usta golcüyü dinlendirerek riske etmezken, Paixao'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Bugün siyah-beyazlı takımın ikinci etap kampında sabah antrenmanını salonda çalışarak geçiren deneyimli santrforun takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Marco Paixao, geçen sezon 29 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
1,5 tonluk kurbanlık boğa, traktör ile takas edilecek Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı!