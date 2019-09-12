Altay'da paixao ve gencer iddialı

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Boluspor'a konuk olacak Altay'da suskun golcü Paixao ve takımın en tecrübeli isimlerinden Gencer, iddialı mesajlar verdi. Geçen sezon 29 gol atarak hem krallık tacını taktığı, hem de rekor kırdığı ligde bu sezon ilk 3 maçta siftah yapamayan Portekizli yıldız Paixao, "Milli arada çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Cumartesi günü Boluspor maçına çıkacağız. Takımdaki hava çok pozitif. Sadece galibiyeti düşünüyoruz" dedi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gencer de, "Boluspor her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Milli arayı gayet iyi değerlendirdik. Moral ve motivasyonuz üst seviyede. Milli araya galibiyetle girdik, dönüşü de galibiyetle yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sezonun geçen yıla göre daha zorlu olacağını kaydeden Gencer, "Ligin başları her zaman zordur. Bu sezon geçen yıla göre daha fazla iddialı takım var. Biz iyi bir takımız, çekirdek kadromuzu koruduk. Herkes bize güvensin, galibiyetler sürecek" şeklinde konuştu.