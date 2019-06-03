Son Dakika Haberleri: Altay'da Paixao'ya çifte talip
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Altay'da Paixao'ya çifte talip

1 saat önce

Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.

Altay'da Paixao'ya çifte talip, System.String[]

Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazanan 34 yaşındaki Paixao'nun siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yeni sezon öncesi menajeri aracılığıyla İzmir ekibinden geçen sezon aldığı paranın yaklaşık 3 katı oranında zam isteyen Paixao'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ara transfer döneminde Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor'un transfer etmek istediği Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
Evkur, Çaykur Rizespor, Altay, Spor
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