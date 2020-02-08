Altay'da parola galibiyet

Altay, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Boluspor'u mağlup ederek play-off potasında kalmak istiyor.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay, Boluspor'u ağırlayacak. Yarın saat 19.00'da başlayacak ve hakem Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç öncesinde play-off potasında bulunan Altay'ın kaybetmeye tahammülü yok. Siyah beyazlılar, son 4 iç saha maçında kaybetmezken, son 4 lig maçının 3'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor deplasmanında 0-0'lık skorla aldığı 1 puanla İzmir'e dönen Altay, 28 puana ulaştı. Ligde Ümraniyespor, Akhisarspor, Karagümrük, Giresunspor ve Menemenspor'la aynı puanda bulunan Altay, +3 averajı sayesinde 6. sırada yer alıyor. Maç öncesi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.



Boluspor'un kötü sezonu



Boluspor ise 20 hafta sonunda 2 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olurken, aynı zamanda da 9 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan ekibi konumunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son lig maçında iç sahada Erzurumspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Ligde 15 puanla 17. sırada bulunun Boluspor, zorlu İzmir deplasmanından puan ya da puanlar alarak kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. - İZMİR