Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig... - Son Dakika

Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig...

İki futbolcunun takım antrenmanlarının yanı sıra ekstra çalışmalar yaparak lige hazırlandıkları belirtildi.

Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig..., System.String[]

İki futbolcunun takım antrenmanlarının yanı sıra ekstra çalışmalar yaparak lige hazırlandıkları belirtildi.

Özel antrenörler eşliğinde idmanlar yapan Portekizli golcü Paixao ve Yunan 10 numara Tatos, kalan 6 haftaya tam anlamıyla hazır girmeyi planlıyor.

Ligde kalan 6 haftada İzmir ekibine içinde olduğu Süper Lig yarışında maksimum katkı sağlamak isteyen usta kramponların hırslı görüntüsü teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

Altay'la 2 yıllık sözleşme yenileyen 35 yaşındaki santrfor Paixao ve 1 yıllık daha kontratı bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tatos, siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de giymek istediklerini söyledi.

Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:02 

Son Dakika Spor Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig... - Son Dakika Spor
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