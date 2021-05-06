Altay'da Poko geri döndü

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 maç kala Play-Off'u garantileyen Altay'da devre arası Göztepe'den transfer edilen Andre Poko, son haftalarda formayı kapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Göztepe formasıyla 2 maça çıkan ve 18 Ekim 2020'de İzmir'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 24 Kasım'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Gabonlu oyuncu, ara transfer döneminde imza attığı Altay'da uzun süre futbola hasret kaldı. Antrenman ve maç eksiğini kapatan Poko, ülkesinin milli takımında görev aldıktan sonra siyah-beyazlı ekiple ligde ilk kez 19 Nisan 2021'de iç sahadaki 4-1'lik Adanaspor galibiyetinde forma şansı buldu. Poko, tam 184 günlük aranın ardından Türkiye'de forma hasretini sonlandırdı. Altay'da yolların ayrıldığı teknik direktör Osman Özköylü, Akhisarspor deplasmanında Poko'yu yine 11'de oynattı. Geçen hafta göreve gelen Mustafa Denizli de Ümraniye deplasmanında Gabonlu ön liberodan vazgeçmedi.