Altay'da Poko ve Regattin kalıyor

SÜPER Lig takımlarından Altay'ın iç transferde ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaştığı belirtildi. Geçen sezon devre arasında transfer edilen ve son haftalarda gösterdiği performansla göze giren Gabonlu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların yine mukavelesi biten Fas asıllı Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. Yönetimin pazartesi günü yapılacak kongrenin ardından iç ve dış transfer çalışmalarına hız vereceği ifade edildi.