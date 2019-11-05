Altay'da Putsila düşüşte

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıraya gerileyen Altay'da, Anton Putsila son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sezon başından bu yana teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de görevlendirdiği Belaruslu orta saha oyuncusu, ilk 6 haftada 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

İstanbulspor, Boluspor ve Adanaspor'la oynanan deplasman maçlarında birer gol kaydederek 3 gole ulaşan Putsila, son 4 karşılaşmada ise suskun kaldı. Son 2 haftadaki Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D) maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcunun ilk 11'deki yeri garanti olmaktan çıktı.