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Altay'da Putsila düşüşte

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıraya gerileyen Altay'da, Anton Putsila son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

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TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıraya gerileyen Altay'da, Anton Putsila son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sezon başından bu yana teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de görevlendirdiği Belaruslu orta saha oyuncusu, ilk 6 haftada 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

İstanbulspor, Boluspor ve Adanaspor'la oynanan deplasman maçlarında birer gol kaydederek 3 gole ulaşan Putsila, son 4 karşılaşmada ise suskun kaldı. Son 2 haftadaki Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D) maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcunun ilk 11'deki yeri garanti olmaktan çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Anton Putsila, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
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