Son Dakika Haberleri: Altay'da Putsila Sevinci

Altay'da Putsila Sevinci

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay sezon başında talip olduğu ancak imza attıramadığı Ankaragücü'nden Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila'yı devre arasında renklerine bağlamanın sevincini yaşıyor.

Altay'da Putsila Sevinci, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay sezon başında talip olduğu ancak imza attıramadığı Ankaragücü'nden Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila'yı devre arasında renklerine bağlamanın sevincini yaşıyor. Başkent ekibinden ayrılan Putsila, Antalya kampına katılarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Taraftarlara başarı sözü veren Putsila, "Giydiğim her forma için elimden gelenin fazlasını veriyorum. Altay'da yeni bir sayfa açacağım. Ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Gaziantepspor'da başladığı Türkiye kariyerinde geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi çok seviyorum ve burada yeni başarılara imza atmak istiyorum. Bana burada büyük sevgi gösteren Ankaragücü taraftarına da teşekkür ediyorum. Şimdi Altay'da başarılı olmak için mücadele edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Süper Lig'de 40 müsabakada görev alan ve 2 kez rakip fileleri sarsan Putsila, 1. Lig'de ise 25 müsabakada 4 gol kaydetti. Putsila, Elazığspor'dan Tatos, Adanaspor'dan Oğuz Han ve Karagümrük'ten Merter'den sonra Altay'ın 4. ara transferi oldu.

İBRAHİM AKIN 35 YAŞINDA

ALTAY'ın en sevilen oyuncularından İbrahim Akın, 35 yaşına Antalya kampında takım arkadaşlarıyla girdi. Doğum günü pastasını Necdet'in ellerinden yiyen İbrahim, kulübün resmi sosyal medya sayfalarına önemli açıklamalarda bulundu. Altay taraftarı sayesinde yeniden futbola bağlandığını dile getiren tecrübeli futbolcu güzel günler göreceklerini söyleyerek, "İlk yarıda başarısız olduk. Ancak ikinci devre farklı olacak. Önümüzde daha 17 maç var. Hedefimiz her zaman yüksek. Ben her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Camia ve taraftar desteğe devam etsin, bölünme olmasın. Karalar bağlamayalım, biraz sabır gerekiyor" yorumu yaptı. İbrahim Akın, jübilesini Alsancak Stadı'nda yapmayı hayal ettiğini de sözlerine ekledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Spor
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