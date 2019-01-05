Son Dakika Haberleri: Altay'da Putsila Takımla Çalışmalara Başladı

Altay'da Putsila Takımla Çalışmalara Başladı

10 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anton Putsila, "Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın.

Altay'da Putsila Takımla Çalışmalara Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anton Putsila, "Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Türkiye kariyerinde daha önce Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila, yaptığı açıklamada, Altay'da kariyeri için yeni bir sayfa açtığını, çok sevdiği ve artık bir parçası olduğu Türkiye'de yeni başarılara imza atmak istediğini kaydetti.

Oynadığı her kulüpte her zaman daha iyisini vermek için mücadele ettiğini belirten Putsila, MKE Ankaragücü taraftarına teşekkür ederek, "Şimdi Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Putsila'nın Antalya kampına katıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibin Antalya'da 8 Ocak Salı günü Gazişehir Gaziantep, 10 Ocak Perşembe günü Menemen Belediyespor'la hazırlık karşılaşmaları oynayacağı, üçüncü hazırlık maçı için de Aytemiz Alanyaspor'la görüşüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:32 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Anton Putsila, Altay, Spor
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