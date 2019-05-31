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Altay'da rota Bentley

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takıma transfer edilecek 6. yabancı oyuncuyu arayan yönetim rotayı Boluspor'dan Nijeryalı orta saha oyuncusu Bentley'e çevirdi.

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takıma transfer edilecek 6. yabancı oyuncuyu arayan yönetim rotayı Boluspor'dan Nijeryalı orta saha oyuncusu Bentley'e çevirdi. 
Asıl ismi Chukwuma Akabueze olan ancak Bentley lakabıyla anılan 30 yaşındaki futbolcu son 2.5 sezonda Boluspor'da top koşturdu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Boluspor'da çalıştığı dönemden eski öğrencisini takımında görmek istediği belirtildi. Geçen sezon 32 maçta 9 gol atıp, 6 asist yapan Bentley, 1'inci Lig'de toplam 79 müsabakada 16 kez rakip fileleri sarstı. Kulübüyle sözleşmesi sona ermesi nedeniyle bonservisi elinde bulunan Nijeryalı futbolcuya ligden başka kulüplerin de talip olduğu ancak Teknik patron Karafırtınalar'ın transferi bitirmek için devreye girdiği ifade edildi.
TARAFTARDAN PANKARTLI TEPKİ
Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun geçen salı günü 3. kez göreve seçildiği olağan genel kurulda üyeler arasında çıkan kavga nedeniyle Altaylı bir grup taraftar yönetime pankartlarla tepki gösterdi. Kongrede bir üyenin kürsüden Başkan Ekmekçioğlu'na yönelttiği sorular nedeniyle tansiyon yükselmiş ve üyeler arasında sözlü atışmayla başlayan gerginlik yumrukların havada uçuşmasına neden olmuştu. Altaylı bir grup taraftar dün gece Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin girişinde ve Alsancak'taki Vahap Özaltay Meydanı'nda açtıkları pankartlarla, "Altay Altaylılarındır. Kongrenin ağırlığını kaldıramayanlar defolup gidecek" ifadelerine yer verdi.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08 Kaynak: DHA
Boluspor, Bentley, Altay, Spor
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