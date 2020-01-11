Altay'da rota Eray - Son Dakika
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Altay'da rota Eray

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu.

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TFF 1. Lig takımlarından Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Siyah-beyazlılar, futbolcuyu transfer etmek için ilk temaslarını gerçekleştirdi. Akhisarspor'un Eray için İzmir temsilcisinden bonservis ücreti istediği öğrenildi. Bonservis sorunun çözülmesi halinde Altay, 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna dahil edecek. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında son 10 dakikada şans bulan Eray, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er maça çıktı.

İç transferde Tatos, Oğuzhan ve Deniz'le yollarını ayırıp dış transferde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan sol bek Doğa ile prensip anlaşmasına varan Altay, hafta içinde bu oyuncuya sözleşme imzalatacak. Ankaragücü'den eski stoperi Alihan'dan haber bekleyen siyah-beyazlılar, yine Balıkesirspor'dan stoper Oğuzhan Çapar'ı da listesine ekledi. Öte yandan altyapıdan yetişen sol bek Kadir, sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiralık olarak gönderildi.

ERAY BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Akhisarspor'da takımdan ayrılmak isteyip gözden çıkarılan Eray, kadro dışı bırakıldı. Antalya kakpına götürülmeyip kulüp bulması talep edilen futbolcu, kendisine verilen özel program dahilinde yeşil-siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bireysel antrenman yapıyor. Eray, 2017-18 sezonunun başında Balıkesirspor'dan Akhisarspor'a transfer olmuştu.

SKORU ÖNEMSEMEDİ

ALTAY Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Antalya kampında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri hazırlık maçında skoru önemsemediklerini söyledi. Galatasaray karşısında zaman zaman takımının iyi işler yaptığını ifade eden teknik patron Ali Tandoğan, "Penaltıyı kaçırmasak maçı 3-0'dan çevirecek noktaya gelebilirdik. Pas trafiği ve geçişlerde sıkıntı yaşadık. Eksiklerimiz var. Stoper, orta saha ve kanat eksiklerimizi giderirsek ligde çok iyi bir noktaya geliriz" dedi.

KAZAKİSTAN'DAN KARDEŞ TAKIM

FUTBOL okulları atağını yurt dışında da sürdüren Altay'ın, "1 Ülke 1 Kardeş Takım" projesinin ilk konukları Kazakistan'ın FC Real Sport kulübü oldu. İzmir'de 4 gün kalan Kazak ekibinin Sorumlusu Ali Kanbur ile U-12 takımı oyuncuları Karaitker Adil, Gaziz Abdulbukely ve Dosan Rasul, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ve Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulundular. İzmir'de çok iyi ağırlandıklarını söyleyen misafir takım sorumlusu Ali Kanbur, "Yaşanan dostluk, iki kardeş ülkenin çocuklarına çok yakıştı" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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