Son Dakika Haberleri: Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
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Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, 1-1 biten Eskişehirspor maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısında bulunmuşlardı.

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, 1-1 biten Eskişehirspor maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısında bulunmuşlardı. Son 5 haftada alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında yönetim ve Sait Karafırtınalar arasında görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi.


Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karafırtınalar'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken deneyimli teknik adamla helalleştiklerini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Eskişehirspor, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12 
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