Altay'da sakatlanan Gençer Cansev, Afyonkarahisar kampından ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın savunma oyuncusu Gençer Cansev'in sakatlığı nedeniyle Afyonkarahisar kampından ayrılarak İzmir'e döndüğü bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sağ diz çapraz bağları kopan Gençer Cansev'in İzmir'e döndüğü belirtildi. Futbolcunun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'daki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini 45. dakikada Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.