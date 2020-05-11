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Altay'da salgına yönelik sıkıyönetim
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları geçen hafta negatif çıkarken, yönetim lige hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları geçen hafta negatif çıkarken, yönetim lige hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor.
Salgının ilk gününden bu yana kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan sportif direktör Murat Uluç, "Tesislerimizde gerekli dezenfekte çalışmaları yapılmıştı. Halen dezenfekte çalışmaları sürüyor. Takımımız, teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın belirlemiş olduğu program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir olumsuz sürecin yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık" dedi.Murat Uluç, "Futbolcularımız iki sahada 4'er kişilik gruplar halinde çalışıyor. Aynı anda sahada toplam 8 oyuncumuz yer alıyor. İdman programını bitiren oyuncularımız tesislerdeki soyunma odası ve yemekhaneyi kullanmadan hemen tesislerimizden ayrılıyor. Sonrasındaki grup idman yapmak için tesislere geliyor. Kulüp çalışanlarımız da tesislerde maske ile geziyor. Bu olumsuz süreci hiçbir sıkıntı yaşamadan atlamak istiyoruz. Liglere ara verilmeden önce iyi bir çıkış yakalamıştık. Sezon başında koymuş olduğumuz Süper Lig hedefinden hiçbir sapmamız yok. Sezon sonunda Altay'ı layık olduğu yere taşıyacağız" diye konuştu.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:45 Kaynak: DHA
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